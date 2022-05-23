Открытие купального сезона перенесли в Брянске на 10 июня

Уровень воды в реках и озерах не опустился до обычных значений.

В Брянске открытие купального сезона перенесли минимум на 10 дней – до 10 июня.

Соответствующее решение приняли 23 мая на оперативном совещании в мэрии. Оно связано с тем, что уровень воды в реках и озерах до сих пор не опустился до обычных значений, из-за чего невозможно подготовить подходы к пляжам, подсыпать берега свежим песком и обследовать дно водоемов. Одновременно продолжается обучение матросов-спасателей, проверка готовности сил и средств спасения.

Этим летом к купальному сезону в Брянске откроют семь официальных пляжей: Центральный пляж и пляж на озере Орлик-5 в Бежице, пляжи на Мутном озере и озере ГРЭС в Белых Берегах в Фокинском районе, а также пляжи у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, на озере ДСК и на карьере бывшего завода керамзитогравия в Володарском районе.