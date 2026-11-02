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Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке

2026, 02 ноября 13:34
Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке
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Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Володарский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Приговор выслушает заместитель директора управляющей компании. 

По версии следователей, обвиняемая отвечала за состояние элементов благоустройства на территории дворов, в том числе игрового оборудования Она не обеспечила своевременный ремонт конструкций на детской площадке по улице Горняков. 

В мае 2026 года пятилетняя девочка из-за ненадлежащего состояния соединительных элементов качелей получила перелом пальца одной руки и травмирование ногтевой пальца другой руки.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

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