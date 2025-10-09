Город32

Отопительная рулетка: почему в Брянске одни мерзнут, а другие задыхаются от жары?

2025, 09 октября 13:53 Общество
В областном центре запустили тепло почти на неделю раньше соседей, но до сих пор не все квартиры согреваются. Разбираемся в температурных качелях города.

Первые заморозки пришли в Брянск точно по календарю — 1 октября термометры показали минус. Казалось бы, идеальный момент оценить работу коммунальщиков. Ведь отопительный сезон здесь открыли 25 сентября — опередив даже Смоленск на четыре дня. Но реальность оказалась причудливее планов. Несмотря на то, что все 359 городских котельных официально заработали ещё 29 сентября, жители получили своеобразную температурную лотерею.

— Наша котельная явно решила сэкономить, — делится опытом Елена Мартынова с улицы Фрунзе, 80. — У нас так холодно, что даже окна открывать не хочется. А мама в том же Советском районе, наоборот, всё время проветривает — у неё батареи как кипятильники работают!

Подобные контрасты характерны не только для разных районов, но порой и для соседних домов.

Управляющие компании, похоже, не торопятся с пусконаладочными работами. По закону у них есть целых две недели на то, чтобы отрегулировать систему: открыть задвижки, выгнать воздушные пробки, настроить циркуляцию.

На улице Федюнинского, 5 жители до сих пор ждут тепла. В Государственной жилищной инспекции пообещали разобраться с нерасторопной УК, но время идёт. Кстати, именно жилинспекция контролирует работу управляющих компаний. Если ваша УК тянет с запуском отопления, звоните: +7 (4832) 32-28-33 или +7 (4832) 32-24-20.

Есть и технические нюансы. Котельная на Горбатова, 10 специально снизила давление — но не из жадности, а из-за неисправности в одном из домов.

Иногда горячая вода просто не доходит до адресата — лопаются магистральные трубопроводы. И здесь начинается настоящий квест для жителей.

Мария Носорева с Гомельской, 59-69 уже неделю живёт без тепла: — Сначала нам рассказывали про регулировку и настройку системы. Потом выяснилось — прорыв на центральной трубе. Обещали починить к 6 октября, но результата ноль.

 

В посёлке Ивот Дятьковского района ситуация ещё печальнее. Юлия Мадос описывает происходящее как издевательство: — Ремонтники работают в режиме «до обеда», то выходной у них. В квартире 12-15 градусов, люди болеют, портится имущество. Кто будет отвечать?

Местная администрация в соцсетях пообещала закончить работы к 10 октября, попросив «отнестись с пониманием к временным неудобствам».

В Клинцах объяснять проблемы с теплом не пришлось — жители и так знают причину. Ночью 6 октября в районе объявили ракетную опасность. Неофициальные источники сообщили об ударе по местной ТЭЦ.

МЧС подтвердило нарушение теплоснабжения, но причины называть не стало. Восстановление, как заверили в ведомстве, находится на контроле.

 

Источник – сайт АиФ-Брянск

 

