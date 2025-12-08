Брянские самбисты завоевали 16 медалей на чемпионате ЦФО

2025, 08 декабря 10:20

Брянские самбисты завоевали 16 медалей на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат Центрального федерального округа по самбо прошёл в Брянске в минувшую субботу. Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко собрались свыше 400 спортсменов из 18 регионов.

Представили брянской федерации самбо успешно представили регион. Мужчины завоевали два «золота», четыре «серебра» и пять бронзовых медалей. На счету женской сборной — одно первое, два вторых и два третьих места.