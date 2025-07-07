Памятник пограничникам построят в Брянске по программе «Инициативное бюджетирование»

Памятник пограничникам построят в сквере Брянска по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска в сквере «Лесные сараи» стартовало строительство памятного знака «Пограничникам всех поколений». Ещё 22 июня 2016 года там был торжественно открыт закладной камень будущего мемориала. Памятник возводят по инициативе региональной общественной организации «Ветераны-пограничники Брянской области» в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

В настоящее время подрядчик готовится заливать фундамент сооружения. На постаменте поставят три бронзовых пограничника, символизирующих воинов разных поколений. За бойцами будет пограничный столб, а рядом – собака. Постамент памятника укроют чёрным гранитом, а вокруг мемориала уложат 260 квадратных метров брусчатки.

«Этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Пограничники ждали установки памятника долгие годы. И мы гордимся, что можем оказать помощь нашим защитникам», — сказал руководитель Советского района Денис Семёнов.