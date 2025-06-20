Памятный митинг прошёл в урочище «Лесные сараи» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В канун Дня памяти и скорби в Советском районе Брянска прошёл митинг «Память нашу не стереть с годами». В урочище «Лесные сараи» у мероприя сократились руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов, школьники и студенты, юнармейцы, ветераны, представители спортивных, патриотических организаций и Брянской епархии.

«Здесь, в «Лесных сараях», немцы замучили около 20 тысяч советских граждан, мирных жителей и военнопленных. Об этом мы никогда не забудем. В этом году при поддержке губернатора Александра Богомаза, депутатов областной Думы и Брянского горсовета памятник «Жертвам фашизма» вошёл в региональную программу инициативного бюджетирования. В ближайшее время он будет реставрирован», — отметил Денис Семёнов.

В завершении собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Кроме того, около памятника организовали патриотическую выставку. Посетители увидели предметы времён Великой Отечественной войны, познакомиться с военной литературой и посетили стенд боевой медицины. А ветераны-десантники познакомили всех желающих с парашютом и оружием.