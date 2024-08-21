Научно-практическая педагогическая конференция прошла в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В концертном зале «Дружба» в Брянске прошла научно-практическая педагогическая конференция. Там обсудили развитие системы образования Брянской области, готовность региона к новому учебному году, успехах и перспективах.

К педагогам обратился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил их особую ответственность и любовь к профессии и своим воспитанникам.

«Без вашего труда не будет ни Великих полководцев, ни наших ученых, ни руководителей, ни специалистов, ни рабочего класса, на котором всегда держалась и держится наша экономика», — подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшим учителям и воспитателям глава региона вручил ведомственные и областные награды. Спикер Валентин Суббот наградил педагогов грамотами Брянской областной Думы.

В торжественной обстановке молодые специалисты произнесли клятву педагога и вручили цветы ветеранам сферы образования.С нового учебного года в школы и сады придут 200 молодых педагогов.

Перед участниками и гостями конференции выступили лучшие творческие коллективы.