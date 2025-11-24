Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
«Ростелеком» организовал связь для прямой линии губернатора Брянской области

2025, 24 ноября 18:37
«Ростелеком» организовал связь для прямой линии губернатора Брянской области
21 ноября состоялась ежегодная прямая линия губернатора Брянской области Александра Богомаза. Для организации диалога между главой региона и его жителями специалисты «Ростелекома» обеспечили колл-центр, принимающий обращения граждан, доступом в Сеть на скорости 100 Мбит/с, а также предоставили сим-карту и городской телефонный номер. На время сбора вопросов специалисты провайдера подключили «Виртуальную АТС» для 10 операторов, что позволило дозвониться на горячую линию всем желающим.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы ежегодно обеспечиваем связью прямую линию губернатора. Многие процессы ее настройки уже отработаны у нас до автоматизма, но мы всё равно предварительно протестировали каналы, помогли операторам организовать рабочие места. По последним данным в колл-центр поступило порядка полутора тысяч обращений. Благодаря “Виртуальной АТС” ни одно из них не осталось в пропущенных».

Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» объединяет в единую сеть телефоны, находящиеся в разных помещениях и даже в разных городах. Это позволяет запускать и поддерживать четкую работу любой горячей линии. Использование сервиса доступно как с обычных и SIP-телефонов, так и с мобильных устройств и персональных компьютеров, имеющих доступ в Сеть.

Подробнее об услуге «Виртуальная АТС» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 300 65 96.

 

