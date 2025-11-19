Житель Астрахани за обман директора магазина в Почепе отправился в колонию на почти шесть лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и использовании поддельных документов об оплате. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель Астрахани.

В июне прошлого года фигурант похитил из магазина строительных материалов в Почепе товары на более чем 250 тысяч рублей. Он предоставил в торговую точку поддельное платежное распоряжение о переводе денег со счёта фирмы с поддельной отметкой банка. При заключении договора и оформлении документов он использовал изготовленную заранее фальшивую печать. Товаром он распорядился по своему усмотрению.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности. Суд отправил его в колонию на пять лет и восемь месяцев. Также с мужчины взыскана вся сумма ущерба. Приговор не вступил в законную силу.