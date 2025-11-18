25 брянских школ получили знаки качества Рособрнадзора. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Ахмедович Музаев на всероссийской конференции по оценке качества образования представил новый проект «Знак качества для образовательных организаций». По итогам результатов всероссийских проверочных работ, ЕГЭ и ОГЭ школы получили отличительные знаки «Высокая культура оценивания» и «Высокое качество образования».

Знак «Высокие образовательные результаты» за успехи обучающихся получили гимназии № 1 и 2 города Брянска, Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина, Красногорская школа №2 и Воронокская школа Стародубского района.

За объективность внутренней системы оценки знаний знаком «Высокая культура оценивания» отмечены ещё 17 школ в Брянске, Клинцах, Унече, Дятьково, Комаричах, Дятьковского, Выгоничского, Красногорского, Брянского и Клетнянского районов.

Образовательные организации разместят знаки отличия на своих официальных сайтах.