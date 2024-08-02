Переулок 1-й Городищенский отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершился капремонт переулка 1-й Городищенский. Индивидуальный предприниматель Бряза В.Р. привел в порядок 400 метров дороги. Здесь уложили новый асфальт и построили тротуар. Освещают дорогу светодиодные светильники. А внизу переулка установили водобойную стенку. Это замедлит поток стекающей воды и предотвратит размыв грунта.

Улицу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Межведомственная комиссия приняли переулок 1-й Городищенский в эксплуатацию. Он находится на гарантии у подрядчика пять лет.