Переход обустроили на месте ДТП с ребёнком в Брянске

Пешеходный переход обустроили на месте аварии с семилетним ребёнком в областном центре. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Напомним, в районе дома 30 по улице Орловской Бежицкого района Брянска под колёса машины попал семилетний мальчик. Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте. К счастью юный пешеход отделался ссадинами и испугом.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в этом месте жители массово переходят дорогу. При этом через улицу Орловской в границах перекрестка с улицей Мининской перехода нет. Ближайшие расположены на расстоянии около трёхсот метров.
Инспекторы направили информацию в Брянскую горадминистрацию. Спустя несколько дней в указанном месте на улице Орловской поставили знаки, сообщающие о пешеходном переходе.
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