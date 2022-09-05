Первый снег брянцы увидят в ноябре

Первый снег в Брянске предстоящей зимой выпадет в ноябре, однако быстро растает. А стабильный снежный прокров брянцам следует ожидать с декабря.

Таков прогноз погоды на предстоящую зиму, который опубликовал центр «Фобос».

В целом жителей Брянщины ждут осень и зима несколько теплее обычного.

Октябрь и ноябрь будут дождливыми, но с температурой воздуха выше среднестатистчиеских значений. Теплее обычного будет и зимой.