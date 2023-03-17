Певец SHAMAN пригласил на концерт в Брянске юного героя Федю
Певец SHAMAN пригласил на концерт в брянском цирке юного героя Федю с семьей и девочек, которых он спас. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В цирке Брянска прошел концерт певца Ярослава Дронова SHAMAN. Он пригласил на выступление юного героя Федора вместе с мамой и младшей сестрой, а также девочек, которых он спас, и дочку одного из погибших от рук диверсантов мужчины.
«От себя лично поблагодарил Ярослава Дронова за его творчество, патриотизм, диалог с нашим молодым поколением, для которого важно знать и понимать, что такое любовь к Родине, честь, мужество и достоинство», – подчеркнул Александр Богомаз.
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