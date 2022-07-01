Площадь Партизан отремонтируют в Брянске

Работы начнут благодаря дополнительным поступлениям в городской бюджет.

Депутаты горсовета рассмотрели вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ Брянска. В этом году городской бюджет пополнится более чем на 222 миллиона рублей.

Эти средства позволят приступить к ремонту площади Партизан в Советском районе.

Также деньги направят на реконструкцию напорных и самотечных канализационных коллекторов в Володарском и Фокинском районах, капитальный ремонт дорог по улицам Транспортной и Молодой Гвардии, завершение работ на проезде от улицы Горбатова до улицы Степной и оснащение средствами обучения и воспитания учебных мест в школе № 72.