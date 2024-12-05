По нацпроекту в порядок привели брянскую трассу «Подъезд к Свень-Транспортной». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе в этом году отремонтировали автодорогу «Подъезд к Свень-Транспортной». Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» привела в порядок 1,4 километра трассы.

Специалисты уложили новый асфальт, укрепили обочины и сделали съезды. Старое барьерное ограждение заменили. Также вдоль дороги установили пешеходное ограждение. На проезжую часть нанесли разметку термопластиком и краской.

Капремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Содержать дорогу в нормативном состоянии подрядчик будет по контракту жизненного цикла.