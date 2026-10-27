22 медали завоевали брянские борцы на всероссийских турнирах в столице

2026, 27 октября 15:36

22 медали завоевали брянские борцы на всероссийских турнирах в столице. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Москве состоялись Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству кобудо и Федерации Кобудзюцу России. Турнир посвятили памяти Героя России Ольги Качур. Участие в соревнованиях приняли более 1200 человек из 29 регионов.

Брянскую область представляли 15 воспитанников школы по спортивной гимнастике. На

Кубке России они завоевали одну золотую медаль. Во всероссийских соревнованиях на счету брянской сборной две золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

На турнире Федерации кобудзюцу России брянцам достались три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.