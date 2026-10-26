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Брянский хоккеист принял участие в сборах «Школы Владислава Третьяка»

2026, 26 октября 08:17
Брянский хоккеист принял участие в сборах «Школы Владислава Третьяка»
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Брянский хоккеист принял участие в сборах «Школы Владислава Третьяка». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Дмитрове Московской области прошли учебно-тренировочные сборы «Школа Владислава Третьяка». Участие в них приняли десятки юных голкиперов со всей страны. По приглашению Федерации хоккея России на сборы приехали представители спортивного клуба «Брянск» – тренер Максим Зыкин и вратарь команды 2011 года рождения Ярослав Девятов.

Программа сборов включала ледовые тренировки, теоретические занятия и  мастер-классы от именитых наставников и общение со звездами хоккея. Под руководством Владислава Третьяка брянский спортсмен совершенствовал ключевые элементы вратарского мастерства.

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