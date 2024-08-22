По просьбе жителей в Брянске обновили три улицы

Три улицы в Брянске отремонтировали по нацпроекту по просьбе жителей. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В этом году в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошли три объекта в Брянске, привести в порядок которые просили жители.

Так, в Фокинском районе отремонтировали переулок Кутузова. Рабочие обновили асфальт, построили тротуары и поставили фонари.

В переулке Брянского в Бежицком районе по просьбе жителей специалисты проложили 30 метров ливневой канализации с дождеприемниками. На проезжей части уложили новый асфальт, а также обновили тротуары.

В Володарском районе привели в порядок улицу Космонавтов. Рабочие отремонтировали дорожное покрытие, сделали тротуары и установили фонари со светодиодными светильниками.