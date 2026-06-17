Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Победителей конкурса «Семья года — 2026» определили в Брянской области

2026, 17 июня 12:41
Победителей конкурса «Семья года — 2026» определили в Брянской области
Источник фото

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2026» определили в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

 

В Брянской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2026». Он организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2026 году в региональном этапе участвовали 49 семей из 19 муниципальных образований. Членами организационного комитета оценили историю и достижения каждой из них. Победителей определили в шести номинациях.

Среди многодетных семей первыми стали Александр и Татьяна Романовы из города Новозыбкова. Лучшей молодой семьей признали Никиту и Виктории Самойловых из  Брянска. Василий и Екатерина Медведевы из Клинцовского района победили в номинации «Сельская семья». «Хранителями традиций» стали Магомедовы Шангерей и Нина из областного центра

В номинации «Золотая семья» отличились Альберт и Марина Малкины из Брянска. «Семьей защитника Отечества» стали Павел и Марина Поляковы из Дубровского района.

Победители представят Брянскую область на всероссийском этапе конкурса «Семья года».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Врио губернатора Брянской области опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус с детьми
17 июня 15:44
Врио губернатора Брянской области опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус с детьми
Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир
17 июня 15:01
Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе
17 июня 13:44
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15542) брянск (6994) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2071) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1088)