Победителей конкурса «Семья года — 2026» определили в Брянской области

2026, 17 июня 12:41

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2026» определили в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Брянской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2026». Он организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2026 году в региональном этапе участвовали 49 семей из 19 муниципальных образований. Членами организационного комитета оценили историю и достижения каждой из них. Победителей определили в шести номинациях.

Среди многодетных семей первыми стали Александр и Татьяна Романовы из города Новозыбкова. Лучшей молодой семьей признали Никиту и Виктории Самойловых из Брянска. Василий и Екатерина Медведевы из Клинцовского района победили в номинации «Сельская семья». «Хранителями традиций» стали Магомедовы Шангерей и Нина из областного центра

В номинации «Золотая семья» отличились Альберт и Марина Малкины из Брянска. «Семьей защитника Отечества» стали Павел и Марина Поляковы из Дубровского района.

Победители представят Брянскую область на всероссийском этапе конкурса «Семья года».