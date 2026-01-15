Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Почти два километра трассы отремонтируют в Дятьковском районе по нацпроекту

2026, 15 января 11:37
Почти два километра трассы отремонтируют в Дятьковском районе по нацпроекту
Почти два километра трассы отремонтируют в Дятьковском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Дятьковском районе в наступившем году завершится капитальный ремонт дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Подрядная организация ООО «АНИ» продолжит обновлять 1,9 километра дороги.  Работы стартовали в прошлом году. 

Автодорога Брянск-Дятьково-граница Калужской области входит в опорную сеть дорог и соединяет два региона. Ремонт проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

