Почти пять миллионов пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске за пять месяцев. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске число пассажиров троллейбусов выросло почти в два раза. За 5 месяцев прошлого года электротранспортом воспользовались 2,8 млн человек. В это же году троллейбусы перевезли почти пять миллионов пассажиров.