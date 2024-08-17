Почти три тысячи человек участвовали в субботнике в Брянске

В Брянске стартовал месячник по благоустройству перед Днём города. В субботу на уборку улиц вышли не только коммунальщики, но и сотрудники учреждений и предприятий, чиновники, депутаты, представители силовых ведомств. Неравнодушные жители убирали мусор с зелёных зон, наводили чистоту в парках и скверах, косили траву и вырубали поросли, очищали остановки и столбы от рекламных объявлений.

Так, в Советском районе на новой улице Ильи Иванова участники субботника помогли подрядчику разровнять чернозём на зелёных островках, где вскоре посеют газонную траву.

А в Бежицком районе на пересечении улиц Медведева и Смольной в районе гимназии №2 работники администрации и дорожники убрали несанкционированную свалку, а затем засыпали территорию землей и высадили пять гортензий, 15 сумах, два клёна и семь сосен. В завершении они установили две скамейки.

40 единиц техники и 119 сотрудников дорожного управления убирали песок с проезжей части и тротуаров, стригли кустарники, заделывали ямы. Сотрудники управляющих компаний вт дворах красили бордюры, оформляли клумбы, убирали мусор и косили траву.

В субботнике приняли участие 2957 человек и порядка 100 единиц техники. С улиц вывезли 427,2 кубометра мусора.