Подрядчик завершил ремонт улицы Красноармейской в Брянске

Подрядчик с недочётами завершил ремонт улицы Красноармейской в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Красноармейской. Подрядчик «Брянскавтодор» обновил почти 900 метров дороги от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалёва.

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжую часть и нанесли термопластиковую разметку. На остановках «Магазин «Заря», «Завод «Кремний» и «Улица Крахмалёва» площадки для пассажиров стали длиннее и шире. Рабочие замостили их плиткой и оборудовали пандусами. В ближайшее время здесь установят новые павильоны.

Качество работы оценила межведомственная рабочая комиссия. Подрядчику предстоит убрать строительный мусор, повесить недостающие дорожные знаки и подсыпать грунт. После этого дорогу примут в эксплуатацию. Ремонт сделали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».