2025, 30 декабря 13:12
Около 120 каратистов из трёх областей собрались на новогодний турнир в Брянске
Почти 120 каратистов из трёх областей собрались на новогодний турнир в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В Брянске прошёл Открытый новогодний турнир по каратэ. Участие в соревнованиях приняли около 120 юных спортсменов из Брянской, Смоленской, Орловской и Калужской областей.

Больше всего медалей завоевали воспитанники брянской спортшколы «Олимп» – 34 награды. 16 медалей досталось каратистам из Новозыбкова. По семь наград забрали команды спортшкол «Партизан» Брянска и «Ростислав» Рославля.

