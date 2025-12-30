Школьники передали новогодние подарки жителям приюта для животных в Брянске

2025, 30 декабря 12:20

Школьники передали новогодние подарки жителям приюта для животных в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В приюте для животных города Брянска в преддверии праздников прошла акция «Новый год в каждую будку». Её организовали активисты «Движения первых» школы №11. 147 активистов из 24 классов, а также педагоги и родители собрали сухой и влажный корм для всех подопечных приюта, а также игрушки, миски, пелёнки и лакомства.

Все подарки с трудом поместились в машину волонтёра приюта Ирины Соколовской. Постояльцы учреждения были рады презентам.