Школьники передали новогодние подарки жителям приюта для животных в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
В приюте для животных города Брянска в преддверии праздников прошла акция «Новый год в каждую будку». Её организовали активисты «Движения первых» школы №11. 147 активистов из 24 классов, а также педагоги и родители собрали сухой и влажный корм для всех подопечных приюта, а также игрушки, миски, пелёнки и лакомства.
Все подарки с трудом поместились в машину волонтёра приюта Ирины Соколовской. Постояльцы учреждения были рады презентам.