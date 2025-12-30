Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Школьники передали новогодние подарки жителям приюта для животных в Брянске

2025, 30 декабря 12:20
Школьники передали новогодние подарки жителям приюта для животных в Брянске
Источник фото

Школьники передали новогодние подарки жителям приюта для животных в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.    

В приюте для животных города Брянска в преддверии праздников прошла акция «Новый год в каждую будку». Её организовали активисты «Движения первых» школы №11. 147 активистов из 24 классов, а также педагоги и родители собрали сухой и влажный корм для всех подопечных приюта, а также игрушки, миски, пелёнки и лакомства.  

Все подарки с трудом поместились в машину волонтёра приюта Ирины Соколовской. Постояльцы учреждения были рады презентам. 

Метки:

Читайте также

Около 120 каратистов из трёх областей собрались на новогодний турнир в Брянске
30 декабря 13:12
Около 120 каратистов из трёх областей собрались на новогодний турнир в Брянске
Зарплата водителей общественного транспорта в Брянске составила почти 100 тысяч рублей
30 декабря 11:32
Зарплата водителей общественного транспорта в Брянске составила почти 100 тысяч рублей
Полицейские составили протокол на брянского водителя после видео в соцсетях
30 декабря 09:22
Полицейские составили протокол на брянского водителя после видео в соцсетях

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13786) брянск (6721) ДТП (2649) ГИБДД (2169) прокуратура (1998) уголовное дело (1946) суд (1777) Александр Богомаз (1764) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1003)