Подземный переход в Брянске рабочие отделывают плиткой

Подземный переход у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске рабочие отделывают плиткой. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске идёт ремонт подземного перехода у сквера имени 50-летия ВЛКСМ. Идут отделочные работы. Специалисты занимаются отделкой. Каждый день на объект выходят 15 человек.

«Мы уже отделали керамогранитной плиткой стены на основном тоннеле под проспектом Станке Димитрова. Специалисты начали монтаж потолков. Сегодня мы будем укладывать плитку на стены перехода под улицей Красноармейской. На этой неделе приступаем к облицовке ступеней гранитной плиткой», — уточнил главный инженер Виталий Колобан.

Плитку для пола в тоннелях изготовит брянское предприятие. Также в ближайшие дни начнётся изготовление стальных конструкций для навесов над ступенями.

Входы накроют прозрачным материалом. Также специалисты приступили к монтажу электрики и плафонов освещения.

Обновлённый подземный переход должны открыть в мае. Ремонт обошёлся почти в 23,5 млн рублей.