Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО посетили Дворец единоборств в Брянске

2026, 18 июня 16:35

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО посетили Дворец единоборств в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянскую область накануне посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Игорь Щёголев. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Егором Ковальчуком они посетили Дворец единоборств имени Артёма Осипенко в областном центре. В 2019 году Игорь Щёголев участвовал в церемонии закладки первого камня под строительство спортивного объекта. Егор Ковальчук рассказал полномочному представителю о программах развития спорта в регионе, а также мерах поддержки спортсменов и тренеров.

На 55 тысячах квадратных метрах Дворца единоборств есть два бассейна, залы для игровых видов спорта, занятий по единоборствам ММА, каратэ, боксу, дзюдо, самбо, вольной борьбе, трибуны на 4000 мест, медико-восстановительный центр, конференц-зал и гостиница. Бесплатно по 11 направлениям занимаются более 1600 детей.