Обманувших 85 человек лжегазовиков ждёт суд в Брянске

2026, 28 июля 13:47

Шесть человек, обманувших 85 жителей Брянской области по предлогом установки газового оборудования, ждёт суд. Об это сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают троих мужчин и троих женщин.

По версии следствия, группа орудовала на территории Брянской области с марта 2024 года по июнь 2025 года. Сообщники выдавали себя за работников специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание газового оборудования. Они информировали жителей о якобы утечке газа в квартирах и необходимости замены газовой фурнитуры. Жертвами преимущественно были одинокие пенсионеры и инвалиды. Они покупали оборудование по завышенным в несколько раз ценам. При этом фигуранты не имели специального образования для монтажа систем газоснабжения.

Обвиняемые похитили у 85 потерпевших свыше 470 тысяч рублей.

Лжегазовиков задержали сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке спецназа Росгвардии.

Фото: УМВД России по Брянской области