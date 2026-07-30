Брянский Красный Крест: регулярные пожертвования спасают жизни

2026, 30 июля 17:40

Разовая помощь закрывает конкретный случай, а вот регулярные пожертвования меняют саму систему реагирования — резервы собираются заранее, а пункты выдачи разворачиваются в разы быстрее. Об этом рассказали в Российском Красном Кресте, где работает Фонд реагирования на ЧС.

Деньги фонда идут на продуктовые наборы, постельное бельё и гигиенические средства для пунктов временного размещения, тёплую одежду для эвакуированных, лекарства и психологическую помощь пострадавшим.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК, отметил особую значимость такой поддержки для приграничных территорий:

«Как в приграничном регионе, у нас оперативность реагирования имеет особое значение — счёт нередко идёт на часы. Благодаря фонду мы заранее формируем резервы и быстрее разворачиваем пункты выдачи помощи. Каждое пожертвование, даже небольшое, напрямую влияет на скорость нашей работы».

Присоединиться к фонду может любой желающий — оформив взнос или просто рассказав о нём знакомым.

Источник – сайт КП-Брянск