Полсотни машин убирали снег в Брянске
Полсотни машин убирали снег в Брянске в субботу. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Коммунальные службы Брянской области продолжают устранять последствия снегопада. Дорожники работали все выходные дни.
В пятницу специалисты высыпали на улицы областного центра более 1000 кубометров пескосоляной смеси, чтобы убрать лёд. А в субботу в городе трудились 20 автомобилей КДМ, шесть погрузчиков, четыре трактора, 10 самосвалов, один снегопогрузчик, четыре грейдера и один ротор.