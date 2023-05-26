Последний звонок прозвучал для выпускников брянского предуниверсария

Последний звонок прозвучал для 52-х выпускников Сеченовского предуниверсария Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

С 2019 года в Брянске работает Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области. Там обучаются в 10 и 11 классе ребята, которые планируют связать свою жизнь с медициной.

Первыми выпускниками в 2021 году стали 83 человека. Из них 65 – поступили в медицинские вузы. В прошлом году из стен предуниверсария вышли 96 выпускников. 81 человек поступили профильные учебные заведения.

В этому году последний звонок прозвучал для 52 выпускников предуниверсария.