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Брянские следователи поздравили кадетов с окончанием школы

2023, 24 мая 12:40 Общество
Брянские следователи поздравили кадетов с окончанием школы
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Брянские следователи поздравили подшефных кадетов с окончанием школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. 

В Брянской кадетской школе имени Героя России В.И. Шкурного для кадет одиннадцатого взвода прозвенел последний звонок. Выпускников подшефного учебного заведения поздравили сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.

«Перед вами, ребята, открыты новые двери и новые возможности, которые позволят вам найти себя в профессии! Дерзайте и помните – у вас всё получится!» – напутствовал выпускников  представитель регионального СУСК.

Старших товарищей поздравили кадеты младших взводов. А в завершение мероприятия выпускники исполнили кадетский вальс и прошли торжественным маршем перед гостями и родителями.

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