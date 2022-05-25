Для 2040 брянских выпускников прозвенел последний школьный звонок

Больше всего выпустил лицей №1.

Для 2040 одиннадцатиклассников школ Брянска прозвучал последний школьный звонок. Больше всего выпустил лицея №1 им. А. С. Пушкина — более 200 человек. Там сразу восемь 11-х классов.

На торжественной линейке объявили имена 16 выпускников — «Лицеистов года». Именно они и дали последний для одиннадцатиклассников звонок.

«Впереди государственная итоговая аттестация, и я глубоко верю в вас, и убеждён, что вы пройдёте её с честью и пополните славную копилку достижений лицея высокими результатами, в том числе и 100-балльными. Будьте настоящими патриотами. Всегда помните свою страну, свою малую Родину, свой родной лицей», — сказал директор Юрий Клюев.

В завершении торжественной линейки лицеисты запустили в небо белых голубей и разноцветные воздушные шары.