Пострадавшей от лошади на детской площадке в Брянске девочке выплатят компенсацию

2026, 10 апреля 08:27
Суд обязал владельца лошади, сбившей девочку на детской площадке в Брянске девочке, выплатит компенсацию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по видеозаписи, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Брянск». Инцидент произошёл в Володарском районе областного центра. На детской площадке лошадь сбила с ног девятилетнюю девочку. Ребёнок отделался ушибами и ссадинами. 

Прокуратура обратилась с исковым заявлением  в суд. Высшая инстанция взыскала с владельца лошади в пользу девочки 30 тысяч рублей. Также он привлёчён  к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

