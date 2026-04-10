Пострадавшей от лошади на детской площадке в Брянске девочке выплатят компенсацию

2026, 10 апреля 08:27

Суд обязал владельца лошади, сбившей девочку на детской площадке в Брянске девочке, выплатит компенсацию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по видеозаписи, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Брянск». Инцидент произошёл в Володарском районе областного центра. На детской площадке лошадь сбила с ног девятилетнюю девочку. Ребёнок отделался ушибами и ссадинами.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с владельца лошади в пользу девочки 30 тысяч рублей. Также он привлёчён к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.