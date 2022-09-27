Правительство анонсировало дополнителные льготы для мобилизованных брянцев

Ряд дополнительных льгот, которые вводятся согласно подготовленным правительством и Госдумой поправкам в действующее законодательство, анонсировала на заседании федерального правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, за жителями Брянской области и всей страны, которые призываются по мобилизации, будут сохранены их рабочие места на предприятиях и в организациях. А жен мобилизованных запрещается отправлять в командировки и нагружать сверхурочными.

На мобилизованных распространяется также статус военнослужащего со всеми льготами, что из него вытекают.