Праздничная акция прошла в сквере в Брянске

2026, 06 марта 12:39

Накануне в сквере Карла Маркса в Брянске в преддверии Международного женского дня прошла акция «Ваше Величество Женщина». Мероприятие организовала администрация Советского района.

На аллее сквера собрались студентки, семьи бойцов СВО и жительницы города. Их поздравил руководитель района Денис Семёнов. Он вручил грамоты активным участницам жизни Советского район

«После такой холодной и снежной зимы мы вместе с вами радуемся потеплению, весне и солнцу. Мы верим в вас, как в надёжный тыл, пример этому — семьи участников СВО. Наши защитники знают, что родные ждут их и любят. Больше улыбайтесь, будьте счастливы и гордитесь тем, что жизнь вас связала с Советским районом, которому в этом году исполняется 75 лет», — сказал Денис Семёнов.

Под музыку военный оркестр управления Росгвардии по Брянской области тюльпаны получили все женщины в Круглом сквере.