Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Праздничная акция прошла в сквере в Брянске

2026, 06 марта 12:39
Праздничная акция прошла в сквере в Брянске
Источник фото

Накануне в сквере Карла Маркса в Брянске в преддверии Международного женского дня прошла акция «Ваше Величество Женщина». Мероприятие организовала администрация Советского района.

На аллее сквера собрались студентки, семьи бойцов СВО и жительницы города. Их поздравил руководитель района Денис Семёнов. Он вручил грамоты активным участницам жизни Советского район

«После такой холодной и снежной зимы мы вместе с вами радуемся потеплению, весне и солнцу. Мы верим в вас, как в надёжный тыл, пример этому — семьи участников СВО. Наши защитники знают, что родные ждут их и любят. Больше улыбайтесь, будьте счастливы и гордитесь тем, что жизнь вас связала с Советским районом, которому в этом году исполняется 75 лет», — сказал Денис Семёнов.

Под музыку военный оркестр управления Росгвардии по Брянской области тюльпаны получили все женщины в Круглом сквере.

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске
05 марта 17:35
336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске
Водитель из Брянска получил штраф за тонировку автомобиля после фото в соцсетях
05 марта 14:31
Водитель из Брянска получил штраф за тонировку автомобиля после фото в соцсетях
Коммунальщики чистят ливневые канализации в Брянске
05 марта 13:55
Коммунальщики чистят ливневые канализации в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14404) брянск (6837) ДТП (2691) ГИБДД (2224) прокуратура (2042) уголовное дело (2006) Александр Богомаз (1877) суд (1786) авария (1645) мчс (1501) коронавирус (1272) умвд (1039)