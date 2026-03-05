Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Водитель из Брянска получил штраф за тонировку автомобиля после фото в соцсетях

2026, 05 марта 14:31
Водитель из Брянска получил штраф за тонировку автомобиля после фото в соцсетях
Водитель из Брянска получил штраф за тонировку автомобиля после фото в соцсетях. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Сотрудники ГИБДД города Брянска провели проверку публикации в социальной сети. Инспекторов заинтересовала фотография автомобиля марки OMODA с тонированными стёклами, светопропускание которых не соответствовало установленным требованиям.

Правоохранители установили личность водителя. На 41-летнего жителя Брянска инспекторы составили административный материал. Он заплатить штраф в 500 рублей.

