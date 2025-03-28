Праздничный ифтар в Брянске: Мост между культурами и религиями

Мусульманская община Брянска завершает священный месяц Рамадан в атмосфере единства и взаимопонимания. Как рассказал Алим Султанов, проживающий в Брянске, пост в этом году заканчивается 29 марта.
Накануне праздника община организовала торжественный ужин — ифтар, продемонстрировав открытость к межкультурному диалогу. На вечер были приглашены представители различных национальных диаспор и конфессий.
Мероприятие посетили руководители различных структур, в том числе начальник отдела национальной политики Р. Прилепов и директор Координационного центра БГУ Ю. Токаев. Присутствовали также представители таджикской, азербайджанской, белорусской и армянской общин.
Особую атмосферу создали военнослужащие полка «Ахмат-Россия» и хафиз из Египта Аль-Хусейн. Некоторым активистам были вручены благодарственные письма от командующего войсковой группировкой «Брянск» генерал-майора Д. Аксенова.
Участники подчеркивали значимость национального единства. Заместитель председателя Общественной палаты Н. Голосов выразил надежду, что все национальности Брянщины будут жить как одна семья.
Мусульманская община поблагодарила всех гостей за участие в этом значимом событии.
Фото Григорий Кожурин
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