Председатель попечительского совета детского фонда Сергей Кириков свозил в Москву брянских школьников

День защиты детей группа брянских школьников провела в Москве. Поездку для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, организовали председатель Брянского областного отделения Российского детского фонда Ольга Потапова и председатель попечительского совета фонда Сергей Кириков. Они же сопровождали детей в путешествии.
Первой остановкой стала Поклонная гора. Юные брянцы посетили выставку западной техники, доставленной с СВО.
Затем делегация отправилась в центр столицы. Школьники прошли с экскурсией по Красной площади, посетили музей, увидели смену караула у Могилы Неизвестного солдата.
После этого детей ждал Большой театр. На концерт пригласили юных зрителей из всех регионов страны, а также Белоруссии и Китая.
Финальной точкой поездки стал Цирк на проспекте Вернадского. Дети посетили шоу братьев Запашных.
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