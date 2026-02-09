Представители научного сообщества Брянщины получили награды

2026, 09 февраля 12:21

Представители научного сообщества Брянщины получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В минувшую пятницу в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Представителей научного сообщества региона поздравили губернатор Александр Богомаз и председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты, представители органов власти, руководители вузов и предприятий региона.

«Более 300 лет назад, 8 февраля, император Петр I учредил Академию наук. Это событие положило начало системному изучению различных областей знаний в России, открыло всему миру имена выдающихся русских ученых. За эти три века наша страна стала научной сверхдержавой. Открытия российских исследователей в области физики, химии, медицины, сельского хозяйства и многих других наук обогатили мировое сообщество. В эти достижения большой вклад внесли и наши земляки», – подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшим представителям научного сообщества почётные гости вручили государственные награды.