Ребёнок ранен при нападении дронов на село в Погарском районе

2026, 26 февраля 09:03

Ребёнок ранен при нападении дронов на село в Погарском районе накануне вечером. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 25 февраля ВСУ атаковали Погарский район. При нападении дронов–камикадзе на посёлок Витемля ранения получил 14-летний мальчик.

«Глава Витемлянского сельского поселения Евгений Владимирович Веремьев находился вблизи места атаки, и несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребёнка и передал его бригаде скорой помощи», – уточнил Александр Богомаз.