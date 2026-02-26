Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Ребёнок ранен при нападении дронов на село в Погарском районе

2026, 26 февраля 09:03
Ребёнок ранен при нападении дронов на село в Погарском районе
Ребёнок ранен при нападении дронов на село в Погарском районе накануне вечером. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Вечером 25 февраля ВСУ атаковали Погарский район. При нападении дронов–камикадзе на посёлок Витемля ранения получил 14-летний мальчик. 

«Глава Витемлянского сельского поселения Евгений Владимирович Веремьев находился вблизи места атаки, и несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребёнка и передал его бригаде скорой помощи», – уточнил Александр Богомаз.

