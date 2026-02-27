Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
От базовой помощи до новой жизни: четыре года работы Красного Креста

2026, 27 февраля 15:38
1,768 миллиона человек — столько людей за четыре года получили поддержку Российского Красного Креста. Организация работает в режиме 24/7 с самого начала украинского кризиса, и подход к помощи кардинально изменился.

Если поначалу речь шла о самом необходимом — еде, одежде, крыше над головой, то сегодня это целые программы реабилитации. Люди не просто выживают, а строят новую жизнь. Максим из Донецка открыл бизнес в Ростове-на-Дону, Екатерина Михайловна воссоединилась с семьей, Ирина Фролова стала психологом и помогает другим переселенцам.

«Цифра почти в 1,8 миллиона — результат системной работы всей команды, — отмечает член брянского президиума РКК Дмитрий Корнилов. — Сегодня мы реализуем комплексные программы психосоциальной поддержки, содействуем трудоустройству и адаптации. Эффективность нашей работы определяется не только объемом помощи, но и ее своевременностью».

За каждой историей успеха стоит огромная сеть неравнодушных: волонтеры, сотрудники, партнеры, обычные граждане. Четыре года без единого дня простоя доказали: милосердие работает.

Источник – сайт КП-Брянск

