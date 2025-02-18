Премьера спектакля «А завтра была война…» прошла в брянском театре драмы. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Брянском областном театре драмы имени Толстого состоялась премьера спектакля «А завтра была война…». Постановка Бориса Ярыша в двух действиях создана по произведению Бориса Васильева. Она посвящена 80-летию со дня Победы.

Спектакль показал жизнь советских школьников накануне Великой Отечественной войны. Режиссёр смог передать всю глубину чувств и эмоций, которыми наполнены страницы книги.

Возрастные ограничения 12+