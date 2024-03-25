Проезд к транспортному предприятию отремонтируют в Брянске
Проезд к транспортному предприятию отремонтируют в Брянске по нацпроекту в текущем году. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.
В план ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошёл проезд в Фокинском районе города Брянска. Участок дороги в 750 метров ведёт от проспекта Московского до улицы Соборной к транспортному предприятию.
Подрядная организация АО «Брянскавтодор» отремонтирует инженерные коммуникации,укрепит обочины, заасфальтирует проезжую часть и построит тротуары. Также там появится новое освещение и светофоры. На завершающем этапе подрядчик благоустроит прилегающую территорию.
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