Пять юных брянцев победили во всероссийском конкурсе «Большие вызовы»

Пять юных брянцев стали победителями и призёрами всероссийского конкурса «Большие вызовы» центра «Сириус». Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

Образовательный центр «Сириус» подвёл итоги всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В Брянской области в нём участвовали 58 старшеклассников и студентов колледжей в 12 направлениях. Самыми популярными сталия: «Умный город и безопасность», «Агропромышленные и биотехнологии» и «Нанотехнологии».

Победителем в направлении «Агропромышленные и биотехнологии» стал воспитанник Центра «ОГМА» Илья Передельский. Он защитил проект по теме: «Влияние ионитного субстракта «ZION» на процесс адаптации культур in vitro методом гидропоники».

В этом же направлении призёром стала ученица Детского технопарка «Кванториум» Брянска Анастасия Березина с проектом «Антибактериальные пептиды лактобактерий как возможная альтернатива традиционным антибиотикам в аграрном секторе сельского хозяйства».

Также призёрами конкурса стали Дмитрий Котиков в направлении «Беспилотный транспорт и логистический системы», Даниил Бобров в направлении «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» и Алексей Плосков в направлении «Умный город и безопасность».

Ребята примут участие в научно-технологической образовательной программе «Большие вызовы» в «Сириусе». Также они включены реестр детей, проявивших выдающиеся способности, получат до 10 баллов к ЕГЭ и могут претендовать на гранты для реализации своих проектов.