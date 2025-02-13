Рабочие облицовывают гранитом вход в сквер Тютчева в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожное управление Брянска ремонтирует гранитную стену на входе в сквер имени Фёдора Тютчева. Строители работают со стороны перекрёстка улицы Фокина и проспекта Ленина. Специалисты заменили разрушенные от времени металлический каркас и начали монтировать гранитные плиты на новый профиль. Неповреждённые элементы ставят на место. А взамен разбитых плит купят новые.

Строители планируют отремонтировать внешнюю стену до марта, а затем приступить к внутренней части со стороны памятника Тютчеву.