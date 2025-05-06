Рабочие обустраивают съезды на улице Горбатова в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Горбатова в Советском районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет около 800 метров дороги от улицы Бежицкой до улицы Войстроченко.

Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и установили новые бордюры. В настоящее время рабочие обустраивают съезды.

Подрядчик расширит дорогу на отдельных участках, уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие, построит тротуары. Также на улице Горбатова сделают пешеходное ограждение, два новых автопавильона и светофоры.

В завершении ремонта на проезжую часть нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.