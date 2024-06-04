Распределительные щиты стали арт-объектами в Брянске

В Брянске рисунками украсили четыре распределительных щита около домов. Об этом сообщили в городском управлении по строительству и развитию.

В Брянске преобразились распределительные щиты телекоммуникационной компании. В рамках PR-проекта «АРТулочкаРТК» на железных ящиках во дворах появились картины. Автор идеи Сергей Прибыльнов украсил их изображением детей с телефонной трубкой в руках. Также на каждом объекте указан номер телефона доверия.

Красивые распределительные шкафы расположены на бульваре Гагарина (угол Парка Толстого за «Джунглями»), на улицах Академика Королева, 14, Ново-Советская, 82 и Мало-Завальская, 2.