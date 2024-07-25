Разворотное кольцо заасфальтировали на улице Ильи Иванова в Брянске

Разворотное кольцо заасфальтировали ночью рабочие на улице Ильи Иванова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на финишную прямую вышло строительство улицы Ильи Иванова. Подрядчик «Брянскавтодор» проложил новую магистраль от кольцевого пересечения с улицей Объездной до развязки с улицами Бежицкой и Степной

Минувшей ночью рабочие уложили более тысячи тонн асфальта. Специалисты доделали финишный слой покрытия на разворотном кольце на пересечении дороги с улицей Объездной.

«Сейчас на объекте несколько десятков единиц самой разной дорожной техники: асфальтоукладчики, самосвалы, поливомоечные машины, тракторы, экскаваторы, грузовики. И у каждой свой фронт работ, но цель одна. Днём нужно подготовить дорожное полотно к укладке верхнего слоя асфальтобетона по все длине дороги, чтобы ночью приступить к асфальтированию», — отметил начальник Брянского ДРСУ «Брянскавтодор» Михаил Небыльцов.

Асфальт на новой улице укладываю ночью сразу два грузовика, чтобы не было шва между слоями дорожной одежды. Специалисты «Брянскавтодора» сразу же контролируют уклон и толщину покрытия.

«Подрядчик прикладывает максимум усилий, чтобы как можно скорей сдать улицу имени Ильи Иванова. Круглосуточно работают и люди, и техника, завершается финальный этап строительства важной для города транспортной магистрали», — оценил темпы работ глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

На улица Иванова уже готова ливневая канализация, тротуары и велодорожки. Также впервые в городе фонари со светодиодными светильниками установили на разделительной полосе